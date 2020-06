¡Vale doble! Peluche evoluciona y será trasladado a sala común

“Hoy –por ayer- fuimos a ver a Ángel y me dijeron que ya está para dejar la terapia y pasar a una sala común”, dijo emocionada la mamá Joselania Vargas Navarro quien no dejó de agradecer las muestras de solidaridad no sólo del pueblo de Rincón de los Sauces, sino de toda la comunidad del básquet provincial que se aunó no sólo para orar por la recuperación del joven de 21 también para colaborar económicamente en una cuenta que se abrió en el Banco Provincia del Neuquén, además de adherir a campañas solidarias y donar sangre.