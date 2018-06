El confuso y dramático episodio ocurrió ayer a la noche. Fabiana, la mujer herida, estaba con su hijo cuando recibieron un llamado en el que un familiar advertía que cuatro hombres habían ido a su casa a amenazar de muerte al joven. Ambos conocían a uno de los hombres, por lo que decidieron ir hasta su casa. "Cuando escuchamos esto, vamos a la casa de este tipo a buscarlo. Golpeamos las manos, sale una mujer y nos dice 'Hijos de p... ¿Qué hacen acá?'", relató Fabiana en comunicación con LU5, desde el hospital Castro Rendón, todavía internada.

Según contó, automáticamente el hombre asomó su mano con un arma por la reja y comenzó a disparar. "Nos empezó a tirar tiros, no sé cuántos fueron. Yo me paré delante de mi hijo, abrió la reja y me pegó un tiro en la pelvis. Después me apoyó el arma y me dio dos tiros en la panza", continuó la mujer. Ella, para intentar defenderse, lo apuñaló.

hospital castro rendon

La bronca vendría de tiempo atrás cuando el agresor, apodado “el Bota” y conocido en el ambiente narco, le quemó la casa al hijo de Fabiana y luego se apoderó del terreno y hasta se quedó con el perro del hijo. "Este tipo siempre nos ha corrido y amenazado con armas. Tenemos denuncias en la Comisaría 12 porque lo amenaza de muerte a mi hijo y con que le va a prender fuego la casa", agregó Fabiana a su escalofriante relato.

Como si eso fuera poco, ambos fueron internados en el hospital central y sus habitaciones están pegadas, por lo que la mujer tiene miedo ya que no hay custodia policial y su propia hija también fue amenazada en el hospital. "Mi hija vino a visitarme y dos tipos la apretaron en el ascensor. Le dijeron que eso no había terminado ahí", aseguró.

