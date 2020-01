Valentino Rossi analiza retirarse del Moto GP en 2021

En tanto, “Il Dottore” señaló que charla en profundidad el tema con Yamaha a mitad de año. “Me gustaría tener un poco más de tiempo para decidir, pero desafortunadamente hoy todo se decide a principios de año en MotoGP. Necesitaré tiempo para entenderlo, como a mitad de temporada. Hablaré con Lin Jarvis y con Yamaha, para saber qué piensan ellos”, remarcó.

Además, el de Tavullia mira con muy buenos ojos bajar al al equipo satélite de la fábrica (Petronas Yamaha), ya que no ve diferencias entre ambas estructuras. “No veo que haya tanta diferencia de estar en un equipo u otro. A mí me gustaría quedarme donde estoy, pero como se dice somos tres pilotos para dos puestos, aunque no veo que sea tan malo correr con Petronas. Tal vez Viñales se vaya, o Quartararo cambie de idea, quién sabe lo que piensan”, puntualizó.

Además, agregó: "Me gustaría poder hacer buenas carreras y luchar por terminar entre los tres primeros del campeonato”.

Por último, Rossi hizo hincapié de que sería bueno contar con Jorge Lorenzo como tester de la fábrica. “Sería una buena idea hacerle una oferta, pero hay que entender si Jorge quiere ser piloto de test. Si está motivado, aunque no quiera la presión de correr 20 carreras al año, si aún le gusta pilotar, te diría que sí. Yo creo que si se sube a la Yamaha puede ser rápido”, concluyó.