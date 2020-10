Varios clubes le desatan la guerra a River y a Boca

Se armó. Los chicos se le plantan a los grandes. ¿Se quedan sólos River y Boca que en los últimos días pusieron el grito en el cielo y lanzaron un comunicado a las autoridades de la AFA y la Liga Argentina porque no los consultaron a la hora de romper un contrato televisivo?

En plena discusión por los derechos de la tele y en medio de las críticas por cómo se diagramó el nuevo certamen, Nicolás Russo, presidente de Lanús, y Ricardo Zielinski, entrenador de Atlético Tucumán, expresaron su disconformidad y le apuntaron directamente ante los colosos. Y no serían los únicos clubes que están cansados del Millo y el xeneize, cuentan que hay varios más..

“Los derechos son de la Liga, no de los clubes. ¿Sabés qué pasa? Boca y River quieren transformar al fútbol argentino en el fútbol español o el italiano, que antes de que empiece el torneo ya se sabe qué dos equipos van a salir primero o segundo. Y no se lo vamos a permitir. Si hacemos lo que quieren Boca y River, para un equipo como Lanús entrar a una Copa va a ser como salir campeón”, disparó en tono desafiante el titular del Granate, quien es vocal del Comité Ejecutivo y secretario ejecutivo electo para 2021-2025.

Asimismo, en charla con Olé, Nicolás Russo aseguró que “es difícil” conseguir la unidad total entre los dirigentes y que Boca y River “quieren profundizar las diferencias que existen con los demás clubes”. “Nosotros consideramos que debemos cobrar mucho más dinero de la TV que el que percibimos actualmente. Ésa es la verdadera discusión de fondo. Boca y River están en la discusión más chiquita, que es ver cuánto les toca a ellos. Los clubes pretendemos que todo el dinero que giren estas empresas por los derechos de televisación sea repartidos de la misma manera”, explicó. Por último, Nicolás Russo aseguró que “la realidad de Boca o de River es muy distinta” a la de otros clubes. “Ellos tienen la venta de abonos ya resuelta, incluso tienen lista de espera, y nosotros no podemos ni sacarlos a la venta. Cuando D’Onofrio dice que el club más perjudicado es River es mentira”, sentenció.

image.png

Por su parte, el Ruso Zielinski opinó en igual sentido. “Acá en Argentina va a pasar lo mismo que en España, tres o cuatro equipos van a pelear por el campeonato y el resto por no descender”, afirmó en El Show de La Oral (Radio Rivadavia, AM 630).

“No es normal que estemos por encima de clubes que tengan 10 veces más presupuesto que nosotros o con mucha historia en Primera División”, destacó los logros del equipo que conduce.

image.png

Por otra parte, el entrenador considera que “se podía haber continuado el torneo que estábamos jugando” y que “Racing es el favorito” de la Zona 1, que comparten con Arsenal y Unión.

“Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes”, indicaron los más grandes.

Pero varios ya se les plantan. Cabe recordar que el torneo empieza el 30 de octubre y la AFA rescindió el contrato con Fox/Disney, que tenía el 50 % de los derechos (la otra mitad es de Turner-TNT Sports). Antes del inicio del torneo se sabrá quien se queda con la porción restante. ¿Será TNT para acaparar el 100 %? Se vienen días intensos y más polémica.