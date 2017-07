Vecinales del oeste van a la carga por más móviles

Las garitas para esperar el transporte público siguen siendo uno de los objetivos principales de los delincuentes. Pero también preocupan los arrebatos de motochorros y, en menor medida, los robos a viviendas. En este último caso, los delincuentes esperan a que no quede nadie en la casa para entrar a saquearla, e incluso roban en los patios mientras los dueños están en el interior.

“Hay mucha inquietud en el barrio. El vecino no puede dejar la casa sola porque le roban”, sostuvo Claudio Jería, presidente de la vecinal de Gran Neuquén Norte. Aseguró que los ladrones no tienen horario para cometer delitos. Pese al frío atacan tanto a la mañana temprano, cuando las personas se dirigen a su trabajo, como a la siesta o a la noche. En este sentido, detalló que la comisión está a una cuadra de la Comisaría 18 y muchas veces los chicos que salen de alguna actividad son asaltados camino a la garita, ubicada a 20 metros.

Contrario a lo que manifestó Jería, su par de Hibepa, Miguel Figueroa, sostuvo que los robos han mermado en invierno, principalmente porque la gente no sale tanto de sus casas como en otras estaciones.

“Hemos pedido más recorridos en los sectores más críticos, aquellos lugares sin iluminación y en las garitas”. Claudio Jería Presidente de la Vecinal de Gran Neuquén Norte

Falta de móviles

Una vecina del Loteo Social, en el sector de Toma Norte, dejó un mensaje para contar que la noche anterior habían intentado robar dos veces en la misma casa en menos de una hora. “La Policía no aparece, ya no recorre el barrio como lo tiene que hacer”, denunció. El reclamo parece ir en sintonía con los pedidos de distintos sectores de la ciudad. Ya no se trata de un barrio aislado, sino de un reclamo generalizado por mayor seguridad.

Desde las comisiones vecinales aseguran que ellos son el nexo entre los vecinos y las autoridades. “El vecino viene cuando le roban para que hagamos algo, pero nosotros más que avisar a la Policía no podemos hacer, ellos son los que tienen que actuar”, comentó Jería.

Preocupados por la situación que se vive en el oeste, particularmente en Hibepa, Cuenca XV y Gran Neuquén Norte, los referentes barriales han mantenido diversas reuniones con el comisario de la 18 y hasta con el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, para hablar de la problemática.

“El año pasado había 12 móviles en la Comisaría 18, ahora tenemos 8. Nos dicen que están cumpliendo consignas judiciales”. Claudio Jería Presidente de la vecinal de Gran Neuquén Norte

Reunión

Charlas entre vecinos y policías

El sábado a las 20 habrá una reunión con autoridades policiales en el sector Loteo Social en Toma Norte, a pedido de los vecinos. Desde la Policía confirmaron el encuentro y esperan charlar con los vecinos sobre sus problemáticas.

Recientemente, la Policía anunció un recambio del plan de seguridad en el que de 100 móviles pasaron a dejar 80, supuestamente mejor distribuidos, a los que le agregaron efectivos en motos y bicicletas.