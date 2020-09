Vecinalista denunció un ataque intimidatorio en San Lorenzo Sur

La presidenta de la Comisión Vecinal de San Lorenzo Sur , Verónica Yañez, radicó una denuncia por agresiones verbales y violencia de género que habría padecido este fin de semana de parte de un vecino que la atacó en su vivienda particular en demanda de un loteo social en La Meseta.

“El domingo quedé sola en mi casa cuando se acercó un joven que golpeó fuerte la reja y me dijo que lo anote en uno los cien loteos que supuestamente tenía. Me sorprendió que llegue alterado a mi casa, bajo el consumo de algún estupefaciente, insultándome todo el tiempo, mencionándome referentes del MPN que decía conocer para que lo anote en loteos de los que no tengo noticias”, relató Yañez a LM Neuquén.