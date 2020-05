Vecinalistas entregaron donaciones a familias del sector Yupanqui

Señaló que fueron distribuidas mayoritariamente en el sector Yupanqui, donde hace unos años se entregaron unas plateas sin servicios y decenas de familias levantaron sus viviendas. Aunque también se entregaron un par a familias que residen en el sector Batilana.

Lardani indicó a LMN que como no cuentan con una sede propia en Alta Barda el acopio de donaciones se lleva a cabo en la Comisión Vecinal de Terrazas de Neuquén. “Somos la única vecinal en la ciudad que no tenemos sede. Hace unos años fue intervenida, le cedieron el espacio a Defensa Civil y no se volvió a restituir. Por eso presenté un proyecto en el Concejo Deliberante de un pedido de tierras para proyectar la futura comisión vecinal”, agregó.

El vecinalista, junto a sus colegas Mabel Morales (Terrazas) y Daniel Zurita (14 de octubre), sostuvo que como hay muchas familias que aún se calefaccionan a leña, necesitan de la colaboración de todos, al igual que mercadería para prepararse un plato de comida. Es por eso que llaman a la solidaridad de quien pueda colaborar. Los interesados pueden comunicarse por donaciones al teléfono 299-4766201.

