Vecinos se quejan porque no reciben los retributivos

La Defensoría advirtió que la situación genera un perjuicio para los vecinos, ya que el no pago en término les genera intereses y, en algunos casos, el cobro ejecutivo.

Precisó que existe un resquicio legal por el cual “el organismo fiscal no está obligado a remitir boletas de pago y el contribuyente no podrá justificar su falta de pago en término por esta razón”, según indica la ordenanza 10383.

La Defensoría del Pueblo intervino a partir de las denuncias de vecinos que no recibieron las boletas y, cuando reclamaron en el Municipio, tuvieron que pagar intereses y, en otro caso, le aplicaron un cobro ejecutivo.

En la Defensoría recibieron reclamos de vecinos de Alta Barda y Bardas Soleadas. Una vecina del barrio Mudón le dijo a LM Neuquén que “antes pagaba cada tres o seis meses por adelantado”, pero después, por distintos motivos, “se le pasó”, y durante dos años no recibió las boletas para pagar. “Cuando me quise acordar tuve que pagar un montón de plata más los intereses. En el Municipio no me quisieron recibir la tarjeta”, manifestó.

Agregó que en la Muni le dijeron que podía bajar las boletas de la we, pero “como muchas personas mayores no uso internet”.

El defensor del Pueblo, Ricardo Riva, le solicitó a la administración municipal de Ingresos Públicos que informe la razón de la omisión y el procedimiento de contingencia previsto.

Envío de boletas

Solicitarán una modificación

La Defensoría del Pueblo de la ciudad va a proponer una modificación a la norma para obligar a la Municipalidad, como organismo de recaudación fiscal, a enviar las boletas a los contribuyentes.