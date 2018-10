Los reclamos de los vecinos para tener gas, luz y cloacas fueron "infinitos", según manifestó una de ellas, María de los Ángeles, quien vive allí con sus hijos hace diez años. "Acá somos todos trabajadores, no queremos que nos regalen nada, queremos tener nuestra casa con todos los servicios", manifestó la mujer a LM Neuquén.

Según contó la mujer, la última reunión con el área de Tierras Fiscales fue en febrero y allí les habían prometido las tenencias. Ahora, en esa zona iniciaron las obras de asfalto del municipio, pero aún no tienen novedades por sus reclamos.

"Hemos ido infinidad de veces a Tierras Fiscales y al IPVU, y siempre nos dicen que van a venir. Pero pasan los años y no pasa nada. Nos dicen que nuestra toma está para legalizar, pero nunca vienen", detalló. Si bien las familias nunca recurrieron a una medida de reclamo, la mujer indicó que si no obtienen alguna respuesta inmediata, evaluarán bloquear la obra de asfalto.

"Nunca quisimos llegar a tomar las calles y es lo que siempre les decimos a los funcionarios. No queremos llegar a tomar esas medidas, pero ahora estamos decididos que si empiezan a hacer el asfalto y no nos ponen los servicios, no vamos a dejar que avance la obra", aseguró.

