¿Venden humo?

Como siempre, Ángel de Brito es quien tiene las primicias sobre el certamen. Ayer, en su programa Los ángeles de la mañana confirmó que Caruso es uno de los convocados para estar en las pistas. “Hace casi seis años que me vienen llamando. Con Marcelo quedó esa relación después de que estuve en San Lorenzo y siempre le gustó la idea de que yo esté”, admitió el ex DT del Ciclón. “Una vez me vio en Mañanas informales bailando merengue con sus coach y le agarró el ataque”, recordó el mediático.

De todas formas, Caruso todavía tiene sus dudas. Es que no todos se atreven a combinar el fútbol con las pistas. “Siempre dije que no porque estaba dirigiendo y no podía mezclar las cosas”, señaló. Pero ante la pregunta de la movilera sobre si este año habría alguna probabilidad de estar en el reality, no desechó del todo la idea: “Es muy difícil porque más allá de que ahora estoy con el periodismo, siempre me sale dirigir algún equipo”.

Si Tinelli pudo contagiar el baile al aguerrido ex defensor Oscar Ruggeri, tal vez no sea tan complicado obtener un sí del polémico Caruso.