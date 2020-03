Cuando el hombre fue a depositar los valores, se pudo establecer que los mismos pertenecían a una chequera denunciada como robada. Ante esto, el hombre hizo la respectiva denuncia y se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Económicos. La investigación permitió determinar un sospechoso y ordenar un allanamiento en una vivienda de la Toma 7 de Mayo. Allí los efectivos encontraron el auto en cuestión estacionado en el patio, bajo una lona.

Con la correspondiente orden de allanamiento, personal de la División Delitos junto con DESPO y personal de la policía Metropolitana procedieron a requisar la vivienda durante la mañana del miércoles, en la que se halló un celular, la documentación del auto entregado al igual que el coche en cuestión, y 8500 pesos en efectivo. A su vez, en el patio de la vivienda, se hallaron cuatro plantas de cannabis sativa, de entre 60 centímetros y 1,20 metros de altura cada una, por lo que se sumó al operativo el Departamento Antinarcóticos.

estafa allanamiento vivienda barrio 7 de mayo 0.jpg Gentileza Prensa Policía

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y, a su vez, la Fiscalía de Delitos Económicos dispuso la devolución del vehículo a su propietario.

-> Buscan al estafador

El dueño de la casa en Toma 7 de Mayo no sería el presunto estafador y tampoco estaría vinculada a la causa, por lo cual no fue detenido y las autoridades aún no dan por terminada la investigación.

El comisario Pamich recordó a LMN, respecto de las transacciones que se originan mediante redes sociales, que no son recomendables. “Siempre le decimos a la gente que las redes sociales son justamente para ‘socializar’, no para este tipo de operatoria. Se confían de alguien que muchas veces ni siquiera es quien dice ser y, cuando las cosas se complican, no tienen forma de contactarlos porque borran el perfil en línea”, indicó el funcionario policial.

Además, agregó que hay una manera en la que cualquier persona puede verificar la validez de los cheques recibidos. “En las páginas web de cada banco emisor, hay un apartado en el que se puede verificar al menos si pertenecen a una chequera vigente y que no haya sido robada, ingresando el número de serie. O simplemente acercarse al banco, es importante que antes de hacer cualquier entrega, verifiquen haber recibido el dinero prometido primero”, remarcó Pamich.

LEÉ MÁS

Ruta 7: se despistó luego de agarrar un pozo de lleno

Atraparon in fraganti a dos ladrones con inhibidores