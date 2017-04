"Vengo de una familia política, no estoy ajeno"

Actualmente es coordinador de Juventudes del área de la Dirección de Familia de la Municipalidad de Cipolletti. Allí, junto con su equipo, desempeñan labores sociales que apuntan a la inclusión de los jóvenes de los barrios de la periferia promoviendo talleres y diferentes actividades.

“Me calza justo porque en los clubes que estuve siempre hice hincapié en darles un lugar a los chicos en situación de pobreza o con problemas de drogas, y ahora lo puedo hacer desde un lugar más concreto”, agregó.

¿Si ya se ve alejado del fútbol? Para nada. “Yo me considero un técnico de fútbol que ahora está ocupando otra función. Pero en el lugar donde yo me siento más cómodo es dentro de una cancha de fútbol y uno siempre sueña con volver”, dijo y afirmó: “Llegué el 15 de enero y todavía no pude ir a la cancha, pero estoy al tanto de todo. Del torneo de Cipolletti, Pacífico, La Amistad. Estoy viendo todo”.

El histórico Rogger Morales por ahora se alejó del fútbol y, si bien se encuentra abocado cien por ciento a su nueva tarea, en el fondo, según sus propias palabras, “si sale un proyecto a largo plazo compatible con su trabajo, lo analizará”.

“Doble motivo para hinchar por Cipo”

La confirmación del futuro enfrentamiento entre Cipo y San Lorenzo por Copa Argentina no pasó desapercibida para el ex entrenador, quien también se refirió al esperado encuentro. Con pasado tanto quemero como albinegro, Rogger Morales tiene bien claro por quién hinchar. “Tengo doble motivo para alentar a Cipolletti: uno por ser hincha del club y otro por haber sido contra de San Lorenzo, haber jugado en Huracán y ser también hincha del Globo”, se sinceró. Dos votos por el Capataz.