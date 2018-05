Ventura difundió el audio del fuerte cruce con la Chiqui

“Estoy muy dolida por todo lo que se está comentando de no estar ternada, sería bueno que usted lo aclare”, dijo Legrand a través de Whatsapp. Y Ventura replicó: “Lo voy a seguir aclarando como lo hice en Telefe”.

Daño

No contenta con la respuesta del periodista, la conductora insistió: “Es muy feo y desagradable lo que están diciendo, que me jubilaron de los Martín Fierro, que no alcancé los votos, cosas horribles que me hacen mal”. Y destacó: “Le están haciendo mucho daño a mi profesión, a mi carrera y a mi trayectoria”.

A causa de esto se había puesto en duda la asistencia de la diva al evento. “Voy a ir, por supuesto. ¿Cómo voy a fallar? En todos estos años sólo falté una vez, por motivos personales”, había dicho en diálogo con Teleshow.