Vero Lozano confesó que dejó de fumar porro en cuarentena

Por otro lado, a la hora de referirse a las sustancias, Lozano dejó claro que abandonó el hábito de fumar marihuana: “En cuanto al churr (marihuana), no le estoy dando, le he dado, pero el encierro, el olor, es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto. O sea, 10 años tiene Antonia, no es que va a decir prendió un sahumerio mamá”.