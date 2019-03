"A mí me han apoyado en colectivos, me pararon por la calle para preguntarme cómo llegar a tal lado mientras se masturbaban y me mostraron el pene ciento de veces. No padecí situaciones peores de abuso sexual. Sí, de destrato laboral", señaló Lozano.

"Cuando conducía Sushi con champagne, el productor le hacía toda la bajada solo al conductor (diego pérez), a mí ni me miraba. Era mujer, y adorno. Y más de una vez tuve que bancarme sus puteadas por la cucaracha. Pero mi personalidad me ganaba. Me plantaba diciendo: '¡Escuchame estúpido, no vuelvas a hablarme así!'. Y al poco tiempo me quedé sin laburo", aseguró.

"Un día me dijo: 'El programa sigue, pero sin vos. Ya sé, podés decir que te vas para intentar tener un hijo'. ¡¿Podés creer?! 'No, mi amor…yo sé muy bien qué voy a decir'", recordó la figura principal de Cortá por Lozano.

"Por eso ante el destrato debemos armar una red enorme de contención. En todos lados: en una fábrica, en una clínica. Para que no se naturalice eso de 'Ah, si, Waltercito de contabilidad es un pajero, dejalo….él es así' ¡No más!", concluyó.

El año pasado, en su paso por Podemos Hablar, Lozano se dio más detalles sobre el tema y hasta dio el nombre del productor que la maltrató. "(Diego) Gvirtz decide que la dupla iba a cambiar. Un día me llama. Me dice que no era una decisión de él, pero que el canal le había sugerido que, como al programa no le estaba yendo muy bien, quería cambiar de dupla y que me estaba echando a mí", relató Verónica en esa oportunidad.

"Y me dijo que él me había pensado qué tenía que decir yo a la prensa. Una situación muy incómoda, ¿no? Estábamos en una oficina, estaba él, su socio... Yo sentadita ahí. Una situación muy de mierda. Me dice: que dejás el programa porque querés quedar embarazada, querés ser mamá. ¡Ah!, le digo, o sea que uno trabaja o coge y hace un hijo. Las dos cosas no... Le dije que se quede tranquilo que yo sabía muy bien lo que tenía que decir. Era un tipo que aparentemente era progre. ¡Horrible!", manifestó en la mesa de Andy Kusnetzoff sobre el feo momento que vivió con el ex productor de 678 y TVR.