Vestida para la guerra

El domingo pasado se llevó adelante la ceremonia de los premios Martín Fierro y la ex chica del clima llamó la atención de todos con un atuendo de dos piezas. De esta forma, la estudiante de Derecho no pasó inadvertida, sobretodo por los críticos de moda.

Matilda Blanco, Fabián Medina Flores y Horacio Cabak fueron tres de los grandes críticos de la blonda, en especial el último de ellos. Es que el ex modelo lanzó un desafortunado comentario sobre el vestido de Sol que a ella le molestó mucho. “Sólo podés vestirte así para una habitación temática de un albergue transitorio”, manifestó el conductor, sin saber el escándalo que generaría.

Inmediatamente, la ex chica del clima tuiteó en contra de Cabak y aseguró que tanto el anfitrión como el ciclo “dan asco”. “Lean el comentario de este hombre si se lo puede llamar así @HoracioCabak que asco, vos y tu programa”, sentenció, para luego agregar: “Luchamos para que no haya agresión. De qué se trata de ver quién hace sentir peor a una persona? Se puede decir no me gusta, pero está para un albergue transitorio? @HoracioCabak vergüenza !!!!”.

Bronca: La ex Chica del Clima fue el blanco de los críticos de moda de la televisión argentina.

Más tarde, y buscando bajar los decibeles, el ex modelo le pidió disculpas a la ahora vedette. “Fue un comentario desafortunado porque generó un montón de repercusiones que yo no esperaba, y no esperaba hacer sentir mal a Sol. Si Sol Pérez se sintió mal por el comentario de su ropa, lo único que tengo para hacer es pedirle disculpas’’, lanzó el conductor, y explicó: “Hice un comentario con respecto al vestuario de Sol Pérez que a ella le afectó mucho, porque pensó que era un comentario personal”.

En medio de una entrevista con Implacables, el ciclo chimentero de Susana Roccasalvo, Sol confesó que está analizando seriamente recurrir a la Justicia por todos los que la destrozaron. “Puede ser que inicie acciones legales, primero contra Horacio Cabak, sobre todas las cosas”, anunció.

“¿Vos escuchaste las disculpas que pidió? Que él habló de mi vestido, que nunca habló de Sol persona, ¡por favor! Cuando escupís mier... la mier... te vuelve siempre”, señaló molesta la rubia, y añadió: “Lo que se me criticaba a mí es que mi cuerpo es ‘grasa’, que tengo que usar otro tipo de ropa. Ahora, si una chica flaca se pone eso, de última van a decir ‘el vestido no era’, le salió mal... ¿Estaban todos vestidos bien los invitados? Porque del resto no escuché las barbaridades que escuché sobre mí”, cerró.

“Se critican cuerpos, no se critican vestidos. Lo que se me criticaba a mí es que mi cuerpo es “grasa”, por así decirlo, que tengo que usar otro tipo de ropa”.Sol Pérez en guerra con Horacio Cabak y La jaula de la moda