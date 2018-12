"Muchos no creían en él. Yo lo noté convencido y aposté por Eze. Iba a entrenar 1 hora antes solo con su papá”. José San Martín. El primer DT que confió en Centurión.

"Se lo merece y me pone muy contento por el esfuerzo que hizo, como fue a pelearla a River. Que disfrute esto porque es inigualable”.Gustavo del Prete. La alegría del Tuti por el gran presente de su amigo

El arquerito local llega a Madrid con la delegación millonaria de cara a la superfinal.

La palabra del DT que apostó por él

“Yo me acuerdo que en ese momento había gente que no creyó en las ideas y los sueños que él tenía y aposté por lo que Eze pensaba. Era un pibe serio con mucha responsabilidad. Se esforzó un montón, por ejemplo, nosotros entrenábamos de 14 a 15:30 y él llegaba a la 13 para que su papá lo ejercitara de manera personalizada y luego lo hacía con el grupo”, recordó José San Martín, quien confió en el rubio guardavallas cuando no tenía lugar en Cipo y lo llevó a Fernández Oro. “Estuvo un año con nosotros, en tercera y primera. Me emocionó ver las fotos de su viaje con River. Formar chicos para el fútbol grande es una de las cosas a que uno apunta”, resumió y si bien se confesó simpatizante de Boca, aclaró con orgullo y una sonrisa: “También soy hincha de Eze”.

El arquerito local llega a Madrid con la delegación millonaria de cara a la superfinal.

Su gran amigo, el crack de Cipo, Tuti del Prete, se mostró muy feliz con la noticia.

El Tuti, también feliz

Una de las figuras de Cipo, Gustavo del Prete, conoce de chico a Centurión, pues “jugamos en Pillmatun y en Cipo juntos y hoy nos seguimos hablando. De hecho, ahora para las fiestas seguro que nos vamos a juntar”, comentó para dejar claro el grado de afinidad que tiene con la promesa del arco del Millo.

“El otro día fue al banco y le escribí un mensaje. Me pone muy contento por él, se lo merece, porque hizo mucho esfuerzo de chiquito para llegar donde está. Se fue a River a pelearla y ahora verlo tan alto me llena de orgullo justamente por conocer su historia. Ojalá que pueda disfrutar al máximo este partido, como seguramente ha disfrutado el viaje, porque esto es algo inigualable”, deseó el Tuti, muy emocionado y alegre por el logro de su amigo.

No hace mucho Oscar Passet, ex arquero de la institución de Núñez, había anticipado en LMN, que todo iba a “depender de Centurión, porque condiciones tiene”. Y hambre de gloria también, Flaco. Eze Centurión, un regional en la superfinal. ¡Monumental!.

15 millones de dólares es la cláusula de rescisión del arquero de 21 años.

Como en el Mundial, estarán las “fan zones”

Los hinchas de Boca y River estarán separados en dos zonas bien diferenciadas el próximo domingo en Madrid, en ocasión de la final de la Copa Libertadores, luego de que el organismo de seguridad que controlará el partido decidiera que el Paseo de la Castellana -donde está ubicado el estadio Santiago Bernabéu- será un punto intermedio para concentrar en el cruce de la calle Raimundo Fernández Villaverde a los xeneizes y en la plaza de Cuzco a los millonarios.

En ese contexto, el Paseo de la Castellana será el punto intermedio dispuesto por un fuerte operativo de seguridad que incluirá a 5000 efectivos (cuando juega el Madrid con el Barcelona se ocupan 2000) y el corte del tránsito el domingo desde temprano para facilitar el control de los hinchas en las inmediaciones y el ingreso al Bernabéu para el encuentro que comenzará a las 20:30 de Madrid (16:30 de la Argentina).

Así, habrá una “fan zone” en la plaza de Cuzco para los hinchas de River y se instalará otra a dos kilómetros de distancia para los de Boca.

Entre uno y otro punto se distribuirán policías para evitar que los hinchas tomen contacto y se los escoltará hasta el ingreso mismo al estadio.

Las “fan zones”, que se pusieron en práctica en los mundiales de fútbol, tendrán en este caso “stands de comida y bebidas (no alcohólicas), sanitarios y puntos de acceso a información”.