“Que yo no esté de acuerdo con la totalidad de lo que dice no significa que no quiera que esté tranquila. Yo quiero que esté tranquila por ella, por su familia, por Gaby (Vicentico), que es un santo, un tipo maravilloso, con el que siempre tuve una buena relación y que me preocupa muchísimo lo que puede estar pensando en este momento”, fueron las palabras que utilizó Darín en su descargo.

Ovarios de oro

En este contexto, el músico salió a responderle a través de un mensaje que envió a Furia Baby, el programa radial de Malena Pichot en Futurock FM. “Me enteré de que Ricardo Darín dijo que yo era un santo. Obviamente queriendo decir con esto que soy un santo porque soporto la vida con una loca, con una loquita. Lo que soy es un hombre inspirado, admirado, feliz de compartir la vida con una mujer como Valeria”, afirmó el creador de “Matador”.

“Todo lo que Vale hace y dice, cómo pone el cuerpo y cómo lleva la vida adelante a mí me hace ser siempre un hombre mejor, y eso lo agradezco infinitamente”, continuó.

Al final, Vicentico cerró: “Sólo esa aclaración. No comparto la vida con una loquita. Comparto la vida con una mujer increíble, con unos ovarios de oro”.

Por otro lado, Darín recibió un fuerte respaldo por parte de varias actrices. Griselda Siciliani, Dolores Fonzi y Julieta Cardinali se expresaron en las redes sociales para brindarle su apoyo al actor.

“Che @BombitaDarin te comenté que te adoro ??? Eso....”, fue el mensaje de la ex mujer de Adrián Suar, que fue acompañado por un corazón verde.