Viciconte: "Para mí Tyago es gay"

“No sé por qué me odia, creo que desde el día cero no le caigo bien. Ayer -por el lunes- en vestuario, cuando me voy, entra la Bomba, me corrí y después dijo que la llevé por delante.

También en maquillaje entró a los gritos diciendo que tenían que maquillarla a ella primero. Los modos de La Bomba no gustaron a muchos’, comenzó explicando Mica. Y agregó: “También gritaba por los pasillos ‘’yo soy la que más rating hago’’.

Paula Varela, panelista del ciclo, reveló que la creadora de “La pollera amarilla” gritó en los pasillos que Viciconte es “tortillera’’.

Durísima: “Se cree el sex symbol de la Argentina y no sabe su sexualidad’’, afirmó Mica.

Verdadera bomba

La participante recogió el guante y siendo cuidadosa para definir la sexualidad de Tyago afirmó: “Para mí está indefinido, en realidad, sí, para mí si es gay. La Bomba tiene un problema con la sexualidad de su hijo”.

Por otro lado, sobre la relación que tiene el cantante con la bailarina del staff del “Bailando” Rocío Robles, Viciconte aseguró que entre ambos “ se usan para tener una previa”. “Se cree el sex symbol de la Argentina y no sabe su sexualidad’’, afirmó Micaela para cerrar su picante pelea con Gladys y su hijo.