Momentos antes, cuando ingresaba al centro asistencial, Xipolitakis explicó: "Estoy muy bien. Por mi hijo prefiero no hablar. Lo único que quiero decir es que la Policía es un desastre, porque son cosas íntimas y pedí por favor que no se difunda. Por eso no quise hacer una denuncia ni dejar nada. Solo fue como un pedido de ayuda para ese momento".

"Fue algo de pareja y sentí llamarlos. Que filtren los audios me parece una falta de respeto total, cuando sabían que no quería que se sepa nada. No hice denuncias ni dejé constancias, ni nada", aclaró.

Embed

Consultada sobre una posible reconciliación, indicó: “No sé. No sé, porque hay cosas que para mí no tienen vuelta atrás”. "Volví a hablar con él, es el papá de mi hijo. Son cosas que pasaron en el matrimonio, lamento que haya salido esto. Tiene un buen corazón, todos tenemos personalidades distintas. Pasa que yo hoy busco mi felicidad y la tengo en mis manos con Salvador”, agregó.

Xipolitakis descartó radicar la denuncia formal por violencia de género ante la Justicia: “Ya está, está todo bien. Son cosas que pasan”.

Tras señalar que no se siente ne riesgo, la Griega manifestó: "En este momento necesito paz y felicidad. Cuando algo transgrede, no me parece explotar de esa manera. Yo tengo mi bebé en brazos y estoy como una leona".

"No me arrepiento de llamar a la Policía, pero sí me desilusionaron y no los puedo llamar nunca más. Decidí no hacer la denuncia justamente para que no pase todo esto, para que no se sepa. En ese momento no estaba en riesgo, necesitaba paz", concluyó.

LEÉ MÁS

Moria Casán reveló detalles de la discusión de Xipolitakis y su esposo

Vicky Xipolitakis: "Estoy con un bebé y tengo un demente, quiero que se lo lleven"

Auxilio desesperado