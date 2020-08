Vidal reveló detalles de la caliente reunión entre Messi y Setién

Vidal dejó entrever que los jugadores no estaban a gusto, algo que considera de fundamental importancia para el éxito. “Yo siempre he estado a gusto acá, y los jugadores tienen que estarlo para tratar de dar el máximo, pero últimamente no estaba pasando eso, y ahora claramente la actitud ha cambiado de todas partes y estamos todos con mucha confianza para luchar por este título”, reconoció el popular “Rey Arturo”.

El ex Bayern Munich y Juventus también aprovechó la ocasión para aclarar sus dichos sobre el futuro del entrenador del barcelona. “La gente que está a cargo tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el Barcelona, no lo decido yo. Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo, tendrá que tomar decisiones”. Además recalcó que en caso de no levantar la Orejona, considera una buena opción que continúe Setién en el banco de suplentes: “Es un buen entrenador, que habla mucho con los jugadores, y a él le haría muy bien, pero esa no es mi labor” reiteró.

Vidal recordó que ya hubo otra reunión grupal sobre el final del torneo luego de la derrota ante el Osasuna en el Campo Nou, tras unas frases picantes de Messi. “Todos sabemos lo que pasó, la oportunidad que perdimos de levantar la Liga, así que ahora tenemos todos claro que la Champions no la podemos dejar pasar. El corazón lo vamos a dejar porque nuestro objetivo es muy claro: ser campeones de la Champions”, esbozó. En caso de superar a Napoli, los españoles enfrentarán en cuartos de final al vencedor de la llave entre Chelsea y Bayern Munich (los alemanes golearon en Inglaterra por 3 a 0). “Me veo levantando la Champions League”, fue el optimista mensaje que lanzó el chileno, que no podrá jugar mañana en el mediocampo del Barcelona debido a una suspensión.