Video: el triste pedido de una nena de 4 años a los ladrones que le robaron la bici

Martina tiene 4 años y este lunes sufrió el robo de su bici, que pudo disfrutar muy poco tiempo antes de que se convierta en blanco de la inseguridad. "Se la regalamos hace unos días y hoy la fuimos a buscar y ya no estaba", contó Luciana, la mamá de Martina, al portal 0223. La bicicleta estaba guardada en el ingreso de la vivienda en la que viven en inmediaciones de Cervantes Saavedra y Güiraldes, del barrio de Punta Mogotes, en la costa marplatense. La madre de la nena cree que los ladrones vieron la bici y saltaron la reja para llevársela.

En su intento por recuperar el regalo, Martina grabó un video en el que les pide a los ladrones que se la devuelvan. "Quiero que me devuelvan la bici porque es nueva. ¿Me la devuelven por favor?", pide Martina en el video. "Me dijo que quería salir a buscarla a la calle así que salimos a caminar y me pidió grabar un mensaje para decirle a los ladrones que se la devuelvan", contó la madre.

El regalo de Martina fue una bicicleta rosa, rodado 16, estilo de princesa, que sólo pudo disfrutar un par de días antes de ser víctima, a su corta edad, de la inseguridad. La madre de Martina contó que es la primera vez que son vícitimas de la delincuencia en la zona, aunque remarcó que "siempre se escucha de oportunistas que aprovechan las circunstancias y se llevan algo".

Luciana reconoció tener "mucha bronca, tristeza y amargura" por la pérdida material y confió que todavía no la terminaron de pagar. "Con mucho esfuerzo uno trata de darle lo mejor que puede, pero surgió esto. Seguramente ya la tenga alguien", lamentó.

"La verdad tengo una impotencia terrible. Estamos en cuarentena y uno trata de distraerlos de la mejor manera ya que están aislados y no pueden ver a sus amigos y compañeros", reflexionó al finalizar.

Si bien no hay cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la mujer explicó que intentarán revisar alguna imagen que pueda aportar algún vecino para ver si descubren quiénes fueron los delincuentes que se la llevaron.