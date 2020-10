Video insólito: robaron el cuerpo del hospital para velarlo

El insólito y alarmante episodio se vivió en un hospital de Tartagal, en la provincia de Salta. Hasta allí fue un grupo de 20 familiares y amigos de Ramón Juárez, un hombre de 69 años que había fallecido internado, con síntomas de coronavirus. Por protocolo, hasta confirmar si la víctima tenía Covid-19, no podía ser velado. Pero su familia entró a la fuerza a la morgue del nosocomio, cargó el cuerpo en una camioneta y se lo llevaron. El increíble robo quedó filmado.

El robo del cuerpo de Ramón Juárez, que se encontraba en el Hospital Juan Domingo Perón, fue robado el sábado por unas 20 personas, entre hijos, sobrinos y vecinos del hombre. Los familiares contradijeron a los médicos y aseguraron que el hombre no tenía coronavirus y aseguraron que decidieron retirar el cuerpo porque en el centro asistencial pensaban quemarlo.

El gerente del hospital, Juan Ramón López, admitió que el hombre había ingresado el jueves pasado por un problema coronario y había sido compensado. Al día siguiente volvió a ser llevado al centro asistencial por el agravamiento de su cuadro y murió con "los pulmones colapsados", indicó López.

El directivo señaló que el paciente ingresó por segunda vez al hospital "con un cuadro de insuficiencia respiratoria, un síntoma clínico vinculado con COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Y no es un criterio u opinión de esta gerencia sino que es una medida protocolar propia de la pandemia".

"Puede haber sido a consecuencia de su problema coronario, pero puede ser que haya sido a consecuencia de COVID-19, por tanto y por protocolo lo que corresponde es tratarlo como sospechoso. El paciente transitó por una insuficiencia respiratoria que lo llevó al paro cardiorrespiratorio por el que finalmente falleció", explicó el profesional al diario El Tribuno.

Se robaron un cuerpo de la morgue en tartagal

López dijo que "es totalmente comprensible el dolor de la familia", aunque advirtió que "en este momento los protocolos deben ser más estrictos que nunca". "La actitud de esta gente no fue de dolor, fue de violencia, amenazaron al personal, se comportaron de forma patoteril. Ingresaron con amenazas a la morgue, cargaron el cuerpo que estaba en la bolsa en la caja de una camioneta particular, la llevaron a su casa. En el domicilio bañaron al occiso y lo cambiaron para luego velarlo", agregó.

El gerente recordó que en Tartagal el viernes anterior “se produjo otro hecho que tampoco estuvo bien, pero lo de la familia del barrio Tomas Ryan fue mucho más grave”. “Tuvimos otro caso de una mujer que falleció por una caída, y se la veló algunas horas porque sabíamos que no era COVID-19; pero lo sucedido el día sábado no tiene antecedentes y esperemos por el bien de toda la comunidad que no se repita, porque si bien el hospital tiene seguridad privada, para el personal fue imposible evitar este incidente, que yo lo considero grave en todo sentido. Lo que hizo la familia del paciente fallecido es vergonzoso”, cerró López.