Video: la cara del Cholo Simeone que se hizo viral

Este martes, el Barcelona había tirado su última carta para romper el 2 a 2 ante el Atlético Madrid por la Liga de España. El técnico culé, Quique Setién, puso a Antoine Griezmann, ex colchonero, en el campo de juego para romper el empate. No lo consiguió, pero la expresión de Diego Simeone , entrenador rival, fue captado por la tevé y se viralizó.

Si bien en 15 minutos el partido cambió en el Camp Nou, la modificación del conjunto catalán congeló una imagen que aun circula por redes sociales: la cara de Simeone lamentándose por el ingreso de su ex delantero Griezmann.

El cambio se produjo entre el chileno Arturo Vidal y el francés, con pasado en el Atlético Madrid. Seguramente Setién buscó, además de la destreza del delantero, que se cumpla famosa "ley del ex" para imponerse en el resultado. Pero no sucedió.

Tras el partido, el técnico del conjunto catalán opinó: “A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo”.

Y Simeone fue más contundente con su opinión sobre los pocos minutos que estuvo en cancha el delantero (a quien dirigió en el Atlético entre 2014 y 2019): “Sin palabras". Una media sonrisa, conteniéndose para evitar la polémica, acompañó la declaración. Las imágenes de la tevé confirmaron lo que pensaba, que quedó expresado en sus gestos.