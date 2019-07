Desde el principio de la entrevista el conductor comenzó a manifestar su mal humor. “No hay denuncias, no hay denuncias. Nadie me denunció. Flaco, ¡¿qué te pasa?! Flaco, nadie me denunció. Una cosa es una denuncia, otra cosa es una acusación”, lanzó mientras empujaba con uno de sus brazos al periodista. “No me toques”, atinó a decirle el integrante del magazine de El Trece, a lo que Roberto le respondió con total ironía: “Está buena la campera”. “No me hinches las pelotas, dale boludo. Ya está. Vení en otro horario, boludo”, se despidió Pettinato.