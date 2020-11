Videoclip: ¿C. Tangana le dedicó su nueva canción a Rosalía?

El cantante español C. Tangana acaba de estrenar un nuevo videoclip de su canción Tu me Dejaste de Querer , y los fanáticos relacionan esta nueva pieza musical con la cantante Rosalía . Recordemos que ellos estuvieron juntos hace un tiempo atrás, y hasta sacaron una canción colaborativa.

Rosalía y C. Tangana trabajaron juntos en su recordado videoclip, Antes de Morirme, tiempo en el que se rumoró que ambos tuvieron una relación, la cual terminó si mayores explicaciones. Ahora, con esta nueva pieza musical del cantante, los fans recordaron su romance con la diva española.

"Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía tú me diste la espalda, tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería se te fueron las ganas", canta C. Tangana en su canción, y muchos la asocian con Rosalía.

Sin duda alguna, la carrera de Rosalía explotó de una manera impresionante, y su fama mundial es admirada por muchos. Hay quienes teorizan que C. Tangana dedica esta canción a la cantante, tanto tiempo después de acabar su relación, para ganar un poquito de la relevancia que tiene su colega, volver a la mirada pública y que los que conocen a la cantante vuelvan a mirarlo. ¿Será eso o de verdad la extraña?

Mirá acá el videoclip de la nueva canción de C. Tangana, en donde aparece una modelo muy parecida a Rosalía y sacá tus propias conclusiones sobre este tema:

Además, te dejamos la colaboración que hizo tiempo atrás al ex pareja, Antes de Morirme: