Villa La Angostura: la amiga de Guadalupe pudo denunciar a su ex

En el marco de una manifestación a la Comisaría 28 por el femicidio de Guadalupe , ante los reclamos de la sociedad y los gritos por justicia , la amiga de Guadalupe pudo denunciar a su ex por las amenazas recibidas.

Pero eso no fue todo, la segunda noticia fue aún peor. "Liberaron a Mellado porque no hay ninguna denuncia en su contra", refirieron y la respuesta inmediata fueron gritos e insultos a los policías. Finamente, y pese a que no estaban sus padres como les dijeron, los efectivos le tomaron la denuncia a la tía de Lucia en su representación porque es menor de edad.

Desde la agrupación Wakolda anticiparon que volverán a reunirse este jueves a la misma hora para exigir que esto no quede en la nada. "Acá hay muchas denuncias, mucho para el pueblo, pero parece que tiene que pasar un femicidio para que escuchen", afirmó Agustina, referente de la agrupación feminista a LM Neuquén.