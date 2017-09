Villegas: "Hace dos meses pensé en dejar de jugar"

Por motivos personales, se volvió. Jugó en San Martín de Cipolletti y luego en Eucalipto Blanco. Allí se rompió los ligamentos con apenas 15 años. Primer revés serio. Se recuperó, la peleó y volvió a la carga. Se probó en Lanús, quedó y le fue muy bien. Jugó un año en cuarta y salió segundo goleador del torneo.

Sin embargo, llegó el segundo revés: “Fui yo el boludo que creí que ya estaba en un lugar cómodo. Hice la plancha, vino otro y me comió el lugar”, contó. Quedó libre cuando parecía que tenía todo encaminado y se volvió a mitad de este año tras un breve paso por Bahía Blanca.

“Lo vi con mucha actitud y con muchas ganas. Hoy (por el domingo) hizo expulsar a un rival de ellos y además del gol fue muy importante en el ataque”.Diego Trotta El DT se la jugó por el pibe y por ahora le rindió.

Estaba bajoneado, pero siguió intentando. Tuvo la chance de ir a Chile, a Deportes Temuco (de primera división). “Estaba todo dado para quedarme, pero no había cupo para extranjero y tenía que estar sin jugar hasta el año que viene”. Tercer revés. Se volvió. “Por algo se dan las cosas. Dije ‘ya está’ y no quise jugar más. Me puse a buscar laburo para ayudar a mi vieja desde otro lado”, lanzó.

Entonces fue cuando apareció otra vez la familia. “Mi mamá había visto lo de la prueba en Independiente y mi tío, que jugó al básquet en el club, me dijo ‘por qué no vas’. Así que fui, pero ya habían pasado las pruebas. Le pregunté al profe si me podía entrenar y me dieron la chance”.

Volver a empezar

Con la Primera local hizo fútbol dos días y al tercero lo subieron al plantel del Federal. Anduvo bien y Trotta lo llevó al banco en la fecha 1 en Bahía y por las vueltas del fútbol le llegó otro centro al pibe: a Abayián, el titular de esa tarde, no le llegó el transfer y el DT se la jugó por él. “El fútbol tiene esas cosas. Me tocó esa chance y no la quise desaprovechar”. El equipo perdió ante Villa Mitre pero Villegas la rompió. Encaró, gambeteó, molestó y hasta tuvo alguna chance para mojar.

Todo eso le valió una segunda chance de titular pese a que Abayián ya estaba habilitado. “Mi familia hace un montón que no me veía jugar, así que fueron todos. Era una tarde para demostrar que estaba a la altura”. En apenas tres minutos de juego debutó en la red con un lindo gol y encaminó la victoria de su equipo 2 a 1 ante Alvarado. “Fue un mimo para ellos también”, aseguró.

Una historia que tendrá un nuevo capitulo el próximo sábado en Puerto Madryn. “Ojalá me toque seguir en el equipo. Si el DT se decide por mí, voy a tratar de dar lo mejor”, concluyó el pibe al que el fútbol le dio otra chance y tanto él como el Rojo la disfrutan.