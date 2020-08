Violan en manada a una chica en un hotel de Israel

El caso horrorizó a la opinión pública que, indignada, condenó enérgicamente los hechos. Y ayer, la policía de Israel decidió reforzar la seguridad alrededor de la víctima debido a que la chica sufrió agravios virtuales que las autoridades calificaron como "violentas intervenciones online".

El abogado de la adolescente, Shani Moran, denunció en declaraciones al canal televisivo Kan que "hay quienes buscan encontrar en internet videos de la violación colectiva", algo que se cree podría estar circulando de grabaciones que hicieron de esos momentos los propios violadores.

El abogado explicó que, respecto al momento de los hechos, su cliente -de quien no se conoció su nombre no sólo por ser la víctima sino también por tratarse de una menor de edad- no podía "determinar el número de sospechosos involucrados", aunque posteriormente el dueño del hotel declaró ante la justicia que él vio en las inmediaciones de la habitación a un grupo de alrededor de 30 hombres.

De acuerdo a las reconstrucciones de los hechos, estos hombres esperaban su turno fuera del cuarto del hotel y e iban entrando de a uno. "La joven no vio a los hombres fuera de la habitación, no podía ponerse de pie", agregó el abogado.

La adolescente, además del daño físico y emocional que ya recibió, está sumamente temerosa de que esas fotos o videos se conozcan en la web. Por ahora, hay dos detenidos, quienes negaron haber tenido participación en esos hechos.