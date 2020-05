Violento mostró certificado y por ahora no va a prisión

El 20 de marzo, el condenado, de 33 años, quien se encuentra con prisión domiciliaria desde julio, cuando agredió a otro hombre, debía presentarse en la Unidad de Detención 51 de Chos Malal. Sin embargo, oportunamente, presentó un certificado médico que alegaba que padecía rinofaringitis.

Así, se realizaron dos audiencias en las que primero una jueza de Ejecución y luego un tribunal de Revisión entendieron como válidos los argumentos de la defensa y el violento empezó a purgar la pena pero en su casa, contrario a lo que pretendía la fiscalía.

"Oh casualidad, le apareció un problema respiratorio y está con domiciliaria en la casa", expresó indignada su ex pareja, con quien tuvo dos hijos. En una entrevista con LM Neuquén, la mujer de 41 años reveló la historia de violencia que sufrió a manos del condenado, quien incumplió una infinidad de veces las medidas de restricción que la Justicia le impuso para resguardarla a ella y a sus hijos.

Ellos se conocieron en Chos Malal y comenzaron una relación. "Yo tenía 35 años y una hija de 10 años, lo conocí justo en un momento de vulnerabilidad mía, por problemas de mi familia. Él estaba ahí siempre acompañando, se llevaba bien con mi hija y al poco tiempo ya se quedó en mi casa", explicó Laura, y agregó que al año quedó embarazada.

El acompañamiento que recibió al principio empezó a volverse posesión. "Siempre daba vuelta las situaciones y la responsabilidad era mía. Empezó a hacer un laburo muy fino, que me generaba conflictos con mi entorno. Me hacía sentir que era mala en lo que hacía, me hundía y me sentía avergonzada de quien era", recordó la mujer, quien necesitó de mucho tiempo para sacar a la luz lo que le pasaba.

Estando ya embarazada, comenzaron los episodios de violencia: "Fueron tremendos y me shoqueó desde el lado de la vergüenza". Cuando pudo denunciarlo, le impusieron restricciones de acercamiento a ella, pero aprovechaba para violentarla cuando buscaba a sus hijos. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando, en medio de una discusión, golpeó al nene más chico con un televisor. Fueron necesarias más de 50 violaciones a las restricciones impuestas para que le dieran una probation. A los 15 días de arresto, salió y le partió un vaso a un hombre afuera de un bar. Por ese ataque, le revocaron la probation y lo condenaron a prisión efectiva, que por ahora cumple en su casa con domiciliaria.

28/7/19 - El día que atacó a un hombre afuera de un bar

El 26 de julio cumplió el arresto domiciliario por la probation y a los dos días le causó la pérdida del globo ocular izquierdo a un hombre. La causa fue por lesiones graves agravadas por alevosía.

