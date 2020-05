Comisarías no quisieron tomar denuncias de violencia a mujeres

La Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad advirtió que, en el marco de la pandemia por el coronavrius, algunas comisarías de la ciudad no quisieron tomar denuncias a mujeres en situación de violencia, no cumplieron con los rondines policiales establecidos por la Justicia y no acudieron ante la activación de los botones antipánico.