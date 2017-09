Visitas riesgosas: Boca va a Liniers y el Rojo, a Mendoza

El vigente campeón y líder del actual certamen con River, con puntaje ideal, expondrá la punta cuando visite desde las 18:05 a uno de los escoltas junto a Unión, por la cuarta fecha de la Superliga.

Boca, que ostenta un invicto de visitante de 15 encuentros (ocho victorias y siete empates), lidera con 9 puntos; mientras Vélez, que hace 8 partidos que no pierde (cuatro triunfos e igual cantidad de igualdades), lo escolta con 7. El equipo de Guillermo no pierde fuera de La Bombonera desde la primera fecha del certamen pasado (28 de agosto de 2016), cuando cayó ante Lanús por 1-0 con gol de Lautaro Acosta. Para defender la punta repetirá no sólo el equipo, por cuarta vez en la Superliga, sino también el esquema táctico: el 4-3-3 favorito del Melli.

Acción en Mendoza

Tras el duro golpe de la eliminación de la Copa Argentina, el Rojo buscará un triunfo ante el también necesitado Godoy Cruz, para no perder terreno. El partido, que contará con la asistencia de hinchas visitantes, se jugará desde las 20:05 en Mendoza. Además, a las 14:05 Huracán recibirá a Unión y Arsenal a Temperley, y a las 16:15 Chacarita-Talleres.

Ganó Patronato

En el arranque de la fecha, Patronato de Paraná superó 2 a 1 a Atlético Tucumán con goles de Adrián Balboa y de Sebastián Ribas. Gonzalo Freitas descontó para el Decano. En primer turno, Belgrano y Tigre igualaron en cero. Al Matador volvieron a anularle mal un gol. “No se puede andar llorando todo el día”, tiró su DT, Caruso Lombardi.