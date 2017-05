"Volver a la tele de esta manera es un orgullo y un privilegio"

Pero tener un cuerpo codiciado por los flashes nunca le impidió, dice, probarse a sí mismo en matices y registros actorales disímiles. Al contrario. Está feliz de lo logrado a sus 42 años: “Estoy cumpliendo metas y rompiendo límites. Es un momento de crecimiento: los 40 son madurez, experiencia y dinamismo”, asume. Y si faltaba algo para festejar, será una de las figuras del “Bailando 2017”. Su pareja en la pista es la bailarina Nina Iraolagoitia, que al igual que él forma parte del universo Disney: Sancho conduce para toda Latinoamérica Once, pero en la tevé abierta local hace tres años que no está, desde que hizo Dulce amor y Somos familia, en 2014.

“¿Qué mejor que volver así, con una propuesta tan ambiciosa? Retornar de esta manera es un orgullo y un privilegio. La vida me fue llevando a lugares de menos exposición de los que tuve en otro momento y tenía muchas ganas de hacer algo para la televisión argentina”, se entusiasma.

Ahora corrés el riesgo de empezar a estar en boca de todos, vos que siempre solés mantener un perfil bajo…

(Se ríe.) Puede ser, pero actuar y bailar requiere de una complejidad que pocos actores pueden desarrollar y tienen la oportunidad de mostrar en un programa tan visto. Lo tomo como la posibilidad de un gran aprendizaje, en una profesión en la que aprendés constantemente. De hecho, estoy aprendiendo a bailar a los 42 años…

¿Nunca habías bailado?

Nunca lo había hecho de una manera tan seria. También es piola para el ida y vuelta que uno tiene con el público. La televisión cambió, cambiaron los medios y uno se tiene que ir adaptando a esta nueva era que propone no solamente la Argentina sino el mundo. En general, el público sabe quién es el actor y el personaje pero no me conoce como ser humano. El programa de Marcelo (Tinelli) posibilita esa cercanía y que la gente te adopte desde otro lugar.

Supongo que te van a insistir para que muestres tus abdominales...

Es posible, pero no reniego de eso. Como siempre digo, estar bien físicamente me ayudó mucho en esta carrera, nunca me peleé con eso porque sentí que me limitara. Siempre tuve la oportunidad de abrirme por caminos diferentes y demostrar que tenía herramientas y contenidos para desarrollarme en muchos registros y poder trabajar. Siempre intenté hacer lo mejor posible para llegar a buen puerto.

El baile te exige otro tipo de entrenamiento…

Sí, porque para marcarme muscularmente hacía algo más basado en la fuerza y en la potencia y para el baile el laburo es desde otro eje. Fortalecés la elasticidad y la elongación. La verdad es que estoy feliz con lo que se está dando, con esta nueva información que le voy a dar al cuerpo. Recién empecé y ya me siento más veloz y más ágil.

Hace años que te convocan a proyectos para la platea infantil, ¿te interesa dirigirte a los chicos?

Sí, y trato de ver siempre cuál es el mensaje que hay detrás de cada obra o película porque lo cultural siempre es un gran medio para transmitir. Por ejemplo, en Desprincesada, el tema es la aceptación de la singularidad y la ruptura con los mandatos. Hoy hay vastísimas opciones para los chicos, pero es importante que los padres estemos muy atentos a lo que ven, especialmente en internet, que a veces es más difícil. Hoy es fundamental guiarlos en los consumos y tener claro qué relatos del mundo queremos contarles a nuestros hijos.

¿Lo lográs con tus hijos?

Hago lo posible. Intento compartir con ellos tiempo de calidad para que podamos comunicarnos. Tuve esa fluidez con mis padres y busco imitar lo que aprendí. Se lo agradezco porque a mí me ayudó mucho a salir adelante en la vida.

Hoy los varones le dan mucha importancia a la estética en general y la ropa interior no les da para nada igual...

Tal cual. Y está bueno que así sea. Porque la mujer le dio bola desde siempre. Me parece que el hombre empezó a escuchar, aunque lo importante es que lo que elijas te haga sentir cómodo con tu pareja pero también con vos mismo. Creo que la ropa interior modifica la vida íntima. Levanta, ¿cómo que no?.