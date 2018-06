"Volví porque quería estar en Rusia"

“Esperaba la convocatoria y volví de China por eso, pero sufrí una lesión muscular y entendí que no lo tendría”, explicó el jugador xeneize que en pocos días retornará a las prácticas con el equipo argentino que dirige Guillermo Barros Schelotto para tratar de ganar la Copa Libertadores, que reanudará en agosto y tendrá a Boca midiéndose a Libertad de Paraguay en los octavos de final.

Lejos de la polémica pero con total sinceridad, el jugador que en el último tiempo encendió el debate por su posición en la cancha reconoció que “el tiempo pasa” y la tremenda competencia que existe en este país por un lugar en el seleccionado.

A modo de ejemplo, y consciente de que hablaba para un medio italiano, dijo: “Miren a Icardi”, el jugador del Inter que fue goleador en la última liga tana y no fue llamado a Rusia por Jorge Sampaoli.

Flores para Lautaro

Consultado en relación con las condiciones de Lautaro Martínez, adquirido recientemente por el cuadro de Milán, Tavez no anduvo con vueltas y elogió al ex de Racing. “Me hace acordar mucho a mí. De los jóvenes argentinos es el mejor, tiene hambre y técnica, es un jugador impresionante”, elogió el ex mundialista albiceleste, quien fue ídolo en la Juventus.

Sus palabras no pasan desapercibidas en un medio en el que supo ser campeón, como en casi todos los destinos en los que transitó durante su trayectoria deportiva.

Martínez tenía el deseo de completar la Copa con la Academia, pero el ciclo de reestructuración del Inter lo hizo imposible y en Avellaneda ya lo extrañan.