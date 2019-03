"Voy a votar a Macri"

Luego agregó: “La gente está muy mal, es una lástima. Que se pongan las luces y traten de remontar esto antes de octubre porque si no la cosa va a estar muy peleada”.

Más allá de la crítica y observación que la conductora le hizo al gobierno de Cambiemos, la diva reveló que votará de nuevo a Macri. “Estoy a favor de Macri y lo voy a votar de vuelta, pero insisto, que la gente entienda, y el periodismo, que yo las cosas que están mal las digo. Entonces se niegan a venir al programa y después de un tiempo, cuando digo algo agradable, vuelven a venir”, dijo Legrand dejando sentada su posición de cara a las próximas elecciones.

Mensaje: “Que se pongan las luces y traten de remontar, si no, la cosa va estar muy peleada”.

mirtha legrand y andy

Cambia de horario para no competir con Andy

Mirtha tiene fecha de regreso para fines de marzo por la pantalla de El Trece y para el nuevo ciclo de los sábados sorprendió al revelar que cambiará de horario su programa. ¿El motivo? La Chiqui no quiere competir más con PH (Podemos hablar), ciclo de Andy Kusnetzoff que el año pasado la aplastó en materia de rating.

Nacho Viale, nieto y productor de Legrand, le propuso que La Noche de Mirtha vaya de 20 a 22, y la conductora aceptó encantada. “Me alegra porque me va a permitir descansar un poco más. Yo volvía a casa a la 1, llegaba con hambre porque en el programa no comía, Elvira me preparaba algo para comer, me ponía a estudiar el programa del domingo, apagaba la luz a las 4 de la mañana, y me despertaba a las 8. Me resultaba muy trabajoso, muy cansador. Así que cuando Nacho me propuso el cambio de horario y me dijo que el canal estaba de acuerdo, dije: ‘Ay, sí, me gusta el horario de las 20’”, expresó la conductora en el ciclo El espectador, en CNN Radio Argentina.