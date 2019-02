Esta tarde se realizó en la sede del club Atlético Neuquén la última despedida a Luciano Matorras, quien jugaba en la categoría 2004 de ese club. Rodeado de familiares y amigos del adolescente, su padrastro explicó a LM Neuquén la mecánica del trágico accidente.

“Nosotros estábamos yendo a Salta, no volvíamos de vacaciones. Pasamos la noche en un pueblo de La Pampa y el domingo salimos a las 6 de la mañana”, aseguró Carlos quien manejaba el Peugeot 208.

“Tomamos la Ruta Provincial 10 y en determinado momento vi a unos kilómetros que una camioneta roja venía zigzagueando", aseguró el hombre y agregó que según lo que recuerda podría ser una Renault Duster. "La camioneta volvió a su carril, pero cuando estaba a unos 10 metros de nosotros se pasó a nuestro carril y tuve que bajar a la banquina", relató Carlos.

A partir de ese momento fue que Altamiranda intentó volver a la ruta, perdió el control, cruzó de carril y volcó. "Dimos varios tumbos, mi hijo iba atrás durmiendo y salió despedido. Recién después de unos minutos pasó otro auto y me vio que pedía ayuda porque yo estaba atrapado en el auto", recordó Carlos y enfatizó: "Intenté esquivarlo para no chocar de frente. Nosotros veníamos bien, descansados, si no fuera por la camioneta nada de esto hubiera pasado".

Tanto Altamiranda como su pareja, Esther Greta Matorras, la madre del joven fallecido, sufrieron múltiples heridas y están siendo atendidos en el Cmic. Sin embargo, y gracias a que fueron trasladados en ambulancia, pudieron estar presente en el funeral de su hijo.

LEÉ MÁS

Familia neuquina volvía de sus vacaciones, volcó y murió un adolescente de 15 años

Atlético Neuquén, de luto por la muerte de un chico de sus inferiores