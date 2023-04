¡Vuelve al fútbol! A dónde va a jugar el Pipa Higuaín tras confirmar su retiro

No fue el propio Gonzalo Higuaín quien dio a conocer que volverá a jugar al fútbol. Es que el Kun Agüero anunció que el Pipa le dio el visto bueno para jugar en su equipo de la Kings League en la próxima temporada.

Sucede que el Kun Agüero dialogó con Ibai Llanos en un stream y contó algunos detalles de lo que será el equipo de Kunisports , que juega en la Kings League , de cara a la próxima temporada. En este sentido, adelantó que convenció al ex jugador de la Selección Argentina para que sea parte de, al menos, un partido.

Kun Agüero-Gonzalo Higuaín.mp4

Luego de tener que retirarse del fútbol a temprana edad, el Kun Agüero, entre los muchos proyectos que tiene, se encuentra uno en el cual es presidente de un equipo en la Kings League, la cual fue fundada por Gerard Piqué junto a Ibai Llanos, streamer español.

En este equipo, ya han jugado varios argentinos. Entre ellos: Javier Saviola, Augusto Fernández, Mauricio Del Castillo y el propio Kun. Además, en esta liga suelen jugar estrellas mundiales que ya se retiraron del fútbol.

La última gran sensación se generó cuando Ibai anunció que Ronaldinho iba a jugar en Porcinos, su equipo. Pero también supieron jugar: Joan Capdevilla, Chicharito, Iker Casillas, el Chelito Delgado, Nicolás Pareja, Walter Erviti y Martín Mantovani.

Kun Agüero-Gonzalo Higuaín.jpg

Es por eso que en un stream, Ibai intentó indagar cuáles eran las sorpresas que tenía preparadas el Kun Agüero para la próxima temporada. A lo que el respondió: "El único que me confirmó por ahora es el Pipa Higuaín. No tengo problema. No sabemos en qué fecha, porque andará de vacaciones, pero va a jugar una jornada".

Por su parte, el Pipa Higuaín se retiró a fines del 2022 luego de jugar en el Inter de Miami. Es por eso que comenzará a disfrutar de la vida post fútbol. En algún viaje que el delantero realice a España seguramente se tomará un rato para jugar en el equipo de su amigo.