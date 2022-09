Video: el reencuentro de Higuaín con la Selección Argentina

Según se pudo apreciar en el clip, el saludo más sentido de Higuaín fue para Paulo Dybala. El Pipita y la joya no solo fueron compañeros en la Selección, sino que también compartieron tres temporadas en la Juventus de Italia, en las que fueron tricampeones de la Serie A y alzaron dos Copa Italia, además de haber llegado a la final de la UEFA Champions League 2016/17 (perdieron 4-1 ante Real Madrid).

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1572709600960577536 ¡QUÉ ABRAZO CON LEO! Pipa Higuaín, presente para visitar a la Selección argentina en Estados Unidos.



@InterMiamiCF pic.twitter.com/ese4bOSp52 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2022

Instantes antes de su visita al plantel Albiceleste, el goleador de 34 años había tenido una entrevista con DirecTV Sports, en la que aseguró que no tiene planes de volver a vestir la camiseta del combinado nacional: "Desde que renuncié a la Selección todo lo que vengo cambiando y mejorando es por lo humano y no tanto por lo deportivo. No creo que merezca un cierre en la Selección, pero no porque no me lo merezco por lo hecho, sino porque creo que ya está".

"La Selección Argentina me dio todo y le di todo. Fui muy feliz, pero todo lo que estoy haciendo ahora es para crecer humanamente", sentenció Higuaín, quien fue uno de los futbolistas de la camada anterior más criticados y humillados en las redes sociales.