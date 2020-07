Deportes LMNeuquen pandemia ¿Vuelve el deporte infantil a la región en la pos pandemia? Muchos padres dudan en mandar a sus hijos a los clubes cuando retome la actividad en conjunto por lógicos temores. Al mismo tiempo, cayó la adhesión a las clases virtuales. Fabricio Abatte Por abattef@lmneuquen.com.ar







Dice Fabián Godoy, presidente de Alianza de Cutral Co. "La vuelta del fútbol en la región se dará con la vuelta a clases. Nosotros tenemos mucha cautela. La idea es cuando autoricen a entrenar, citar y ver cómo reaccionan los padres. Tengo a casi todos ellos en redes sociales y un 40 % considera que el año está perdido y no mandará siquiera a la escuela a sus hijos. 'Prefiero que pierdan el año y no la vida, no vamos a arriesgar', argumentan. O sea que menos van a ir a fútbol y va a estar complicado para armar los planteles y jugar. Varios de esos niños son la base y figuras de nuestras categorías".

Asegura Gastón Sobisch, titular de Independiente de Neuquén. "No me gusta hablar de supuestos, pero este año va a ser difícil, hay que replantear todo. Los profes hacen un laburo genial vía zoom pero hay un dato contundente. A las dos semanas de iniciada las clases, adherían el 90 % de los chicos. Hoy, apenas el 30 %. Está claro que para ellos no es lo mismo. Después, cada padre decidirá y coincido en que van a venir menos jugadores. Lo que sí y sin ánimo de influenciar a nadie, a mi pibe lo voy a llevar porque lo necesita, le hace bien la actividad física en todo sentido".