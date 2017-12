“Será una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general”, explicó el músico, quien recientemente publicó Is This the Life We Really Want?, que salió a la venta el 2 de junio pasado. “Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido”, agregó Waters acerca de la gira, que también incluirá Uruguay y Perú.

El título del nuevo tour deriva de la canción de 1974 “Us And Them”, del multimillonario vendedor álbum de Pink Floyd The Dark Side of the Moon.

Para Waters, la Argentina alberga su récord de presentaciones y recaudación con la gira 2010/2013 de The Wall, que a lo largo de nueve noches en el estadio de River Plate convocó a casi 450 mil personas y sumó en las ticketeras unos 38 millones de dólares.

Entradas

La preventa -exclusiva para clientes del Banco Patagonia- comenzará el próximo martes a las 12, y se extenderá hasta el jueves al mediodía. La venta general, en tanto, iniciará el jueves 14 a partir de las 14, a través de www.ticketek.com.ar.