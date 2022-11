Wanda Nara puso fin a los rumores de reconciliación: "Intenté, pero..."

El WandaGate estropeó por completo la relación que mantuvo Wanda Nara y Mauro Icardi durante años. La relación de la pareja no comenzó de la mejor manera ya que todo se dio en medio de una “icardeada” del futbolista a Maxi López y todo lo que empieza mal, termina igual o peor.

Claro que en las últimas semanas un viaje a las Islas Maldivas despertó la posibilidad de una reconciliación, pero no todo es lo que parece y Wanda decidió poner fin a las especulaciones. “Intenté la reconciliación, pero no resultó”, le respondió a un seguidor que quiso saber por qué no blanqueaba la nueva oportunidad con el padre de sus hijas.