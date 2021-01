El miércoles, la versión 2.21.1.13 de WhatsApp para Android se implementó más ampliamente. Después de instalar esta versión, WhatsApp desaparece por completo de Social Share. Ya no está disponible en la ventana emergente ni en la lista de preferencias.

Esto no es un problema por parte de Google, ya que la cámara no ha visto una actualización recientemente, sino de WhatsApp. La última versión estable (2.20.206.24) de la aplicación de chat de diciembre continúa admitiendo el acceso directo para compartir. No está claro si esto fue solo un error por parte del servicio de Facebook o una eliminación intencional. Independientemente, para los usuarios que utilizan mucho Social Share, ponerse en contacto con el soporte de WhatsApp es la mejor opción para recuperarlo.

Un malware acecha WhatsApp en Android

La compañía de seguridad ESET emitió un alerta sobre una nueva campaña de ataques que se está llevando a cabo, desde hace algunas horas, en WhatsApp, y que busca a través de una aplicación maliciosa hacerse con el control de tu smartphone.

Según el investigador de ESET una vez que la aplicación logra tomar posesión total del teléfono es capaz de enviar un mensaje a tus contactos. Este tipo de acción es muy poco común en un malware diseñado para teléfonos móviles.

Hasta el momento los expertos han asegurado que son los móviles con sistema operativo Android los más propensos a sufrir este tipo de hackeo.