Windsurf: un cipoleño se consagró campeón en Mar del Plata

Naldi ganó tres de las cuatros fechas del torneo Tour Argentino de Windsurf, se llevó el titulo y aseguró que estaba confiado que de que eso iba a ocurrir. "Sabía que iba a ganar, porque me vengo preparando hace mucho tiempo. A pesar de que yo no me dedico ciento por ciento al windsurf, me encanta dedicarle horas y horas en el agua, eso hace que este bien para competir. Además de que soy amigo del mejor del mundo", expresó entre risas.

Las playas de El Balcón constituyen uno de los mejores parques de olas de la costa atlántica argentina para la modalidad Wave de windsurf, a la que se sumó competencias de slalom.

Enamorado de su tabla y del viento, el cipoleño aseguró que este triunfo lo motiva a seguir acompañando este deporte en la zona. "Acá tenemos el clima ideal para practicar windsurf, los lagos como Mari Menuco, Barreales y el Chocón son lo mejor para subirse a una tabla y maniobrar. Quiero formar una escuela y hacer crecer este deporte que tanto me apasiona".

El windsurfista de 33 años que tuvo su comienzo desde una edad pequeña en el lago Mari Menuco y Los Barreales había anticipado en su visita a la redacción de LM Neuquén en enero del corriente año, las ganas de seguir compitiendo y seguir conociendo las aguas de todo el país.

Sagripanti también celebró el logro en sus redes sociales: “Gracias a mis padres, amigos, a la gente que sabe de mi pasión, a la organización del tour y a mis sponsors",escribió.

Dentro de las categorías que compitieron en Mar Del plata se pudieron ver a profesionales, masters y juveniles de todas las ramas. La cita convocó a los mejores windsurfistas del país asegurando un espectáculo único a orillas del mar que llamó la atención de muchas personas.

Para el futuro, Naldi expresó sus ganas de presentarse en un certamen mundial, aunque no viva del windsurf y su rutina diaria sea otra, no baja los brazos para seguir arriba de la tabla domando olas y llevar este deporte acuático a lo más alto.

