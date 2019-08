"Hay muchas cosas que este gobierno no hizo del todo bien, desde ya. Creo que es grave que volvamos a estar con posibilidades de que vuelvan los kirchneristas después de tantas cosas tremendas como, por ejemplo, decir que mi padre era un torturador, un asesino, un criminal para poder quedarse con Papel Prensa, cuando fueron sobreseídos él y (Héctor) Magnetto en todas las instancias. Y, sin embargo, Alberto Fernández se comunicó conmigo varias veces, después de haber salido de ese gobierno", señaló la actriz que se hizo más popular tras su paso por sus escándalos y estrafalarias apariciones en el "Bailando 2018". "No entiendo con qué intención, eso se los dejo a su criterio diría Karina Jelinek que es Simone de Beauvoir con esa frase", lanzó picante y jugando al misterio.

"No entiendo con qué criterio -insistió- porque yo jamás tendría.... Si podría tener amigos kirchneristas o que piensen distintos, pero alguien que fue cómplice de tanta corrupción, no entiendo como quiere salir con una supuesta hija que él denunció de un torturador, de un asesino, de un criminal ¿Cuál es la ideología de Alberto Fernández?", disparó.

Cuando Luis Novaresio, el conductor del envío de América, le preguntó para qué la había llamado, Mitre contestó: "Lo dejo al criterio de ustedes, no tengo ni idea". Sin dar más datos en torno a lo manifestado por el ex jefe de gabinete, la ex pareja de Darío Lopérfido solo se limitó a decir: "Fue por una cuestión personal, me escribió por inbox, no me conocía". "¿Por qué voy a conocer yo a Alberto Fernández? No tengo ningún interés", deslizó con una sonrisa.

Tratando de entender la situación, Novaresio dijo: "No me quedó claro". "Te quedó clarísimo", sentenció ella. "¿Te invitó a salir?", repreguntó el anfitrión del late night show. "Vos querés que yo lo diga para que salga la frase, no lo voy a decir", se atrincheró ella luego de arrojar la piedra.

"Pensé que quizás te llamaba para pedirte disculpas por lo de Papel Prensa..", comentó Novaresio. "Pedirme disculpas, ojalá. Sería fantástico", exclamó ella en forma irónica. "¿Pero te invitó a salir Alberto Fernández?", insistió el conductor. "No lo voy a decir", volvió a manifestar ella, jocosa.

¿Por qué no se la podría invitar a salir a una mujer bella como ella? dijo el actor Pablo Alarcón, que también estaba participando de la charla. "Gracias, me siento halagada", replicó ella, mientras Rolando Hanglin acotába: "Quizás tenés que escuchar los tonos (del mensaje)". "Hay que ver de qué forma se lo dijo", añadió deslizando la posibilidad de una mala interpretación por parte de la actriz.

"Pero si voy querés ser amigo o tener alguna amistad con la hija de un torturador que robó Papel Prensa, entonces mínimamente dame explicaciones de por qué mentiste de esa manera y avalaste eso porque él estaba ahí ese día y luego renunció", contrapuso Esmeralda enojada.

Desde las redes sociales, Ángel de Brito le tiró un palito a la actriz por no decir qué fue específicamente lo que le dijo Alberto Fernández.

Angel on Twitter “No entiendo porque @alferdez me llamaba para salir, habiendo sido cómplice de un gobierno que denunció a mi padre como torturador”. Luego, agregó que le escribió por inbox, y que no quería decir lo que dijo jajaja pic.twitter.com/l5rc0CM0nU — Angel (@AngeldebritoOk) August 5, 2019

