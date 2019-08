Un precio justo

“Yo me crié entre mujeres. Esto me valió en varios momentos cargadas y bullying de algunos de mis amigos. Desde muy pendejo creo haber sentido o percibido algo de la sensibilidad femenina, que ha sido muy vapuleada”, arrancó diciendo luego de que le preguntaran si, en relación con las mujeres, hizo algo -a lo largo de su vida- que no debería haber hecho.