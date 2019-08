Luego de bailar "Billie jean", Thiago fue elogiado por Lizy. "Te sale fantástico, ¿bailás otros ritmos? ¿Te gusta bailar en general?", indagó la jurado. "Si", replicó el nene. "¿Y por qué no vas a aprender?", ahondó la conductora de El precios justo. "Me gusta bailar por si mismo", contestó él. "¿Escuchás la música y te transporta? ¿Te gusta contar una historia? Es muy lindo lo que hacés", insistió Lizi y el niño se sinceró. "A mi me gusta el baile porque en el colegio me hicieron bullying".

"¿Te hicieron bullying por el baile?", exclamó Susana. "Por la gordura", contó el Thiago y conmovida la diva de los teléfonos le aconsejó: "No les des bolilla, vos tenés otros valores me parece, más importantes: la familia, el arte, todas las cosas lindas de la vida". "Así que cortenlá chicos con el bullying, es un plomo", añadió mientras Thiago se secaba las lágrimas que se habían escapado de sus ojos. "Después crecen y dicen 'mirá lo que hice cuando era chico', porque uno se acuerda. Así que no te preocupes", recalcó la anfitriona.

"Es duro, pero el baile me sacó de mis penas, me sacó de mi mal forma de hablar", dijo el pequeño gigante antes de quebrarse mientras que su mamá lloraba en la tribuna. "Vos no tenés mala forma de hablar. Thiago, ¡no! No tenés mala forma de hablar ¿Por qué? Si hablás brutal", subrayó Susana.

"Me acuerdo que estaba en el recreo y vinieron y me pegaron entre todos", recordó desconsolado el joven, mientras Susana se acercaba para contenerlo. "Eso es una cobardía, pegar entre todos. Eso no es una viveza, hay que ser un estúpido para hacer eso, cobardes!", sostuvo indignada. "¡Por favor, es terrible hacer sufrir a los demás!", sentenció.

Aunque Lizy intentó esbozar un comentario, Susana dio por finalizada la participación de Thiago, que se fue del centro de la escena aún angustiado. "Gracias por venir amor mío, cantás muy bien.. bailás muy bien", se corrigió inmediatamente la conductora al despedirlo.

La semana pasada, el acoso y la agresión entre pares también se hizo presente en el reality de talentos a través de la participación del joven uruguayo Jerame Morales (también de 12 años), quien mantuvo una profunda y emotiva charla con Lizi.

Tras contar que su sueño es formar parte de la academia de danzas de Julio Bocca y hacer un cuadro llamado "Warriors", manifestó: "Quiero terminar con todo esto que se llama bullying, discriminación, y toda esa clase de cosas. Yo lo viví".

Al escucharlo, la comediante se emocionó y, mirándolo a los ojos, le dijo: "Cuando te veía bailar me acordaba de mí cuando era chiquita. Tampoco tenía muchas posibilidades de ir a ningún lado a prepararme y mostrar lo que sabía hacer a la gente y, por supuesto, me cargaban. A veces no eran los nenes, los propios amiguitos, sino que eran los más grandes los que hacían esto. Te quiero dar una abrazo porque sos encantador".

Tras fundirse en un abrazo con la jurado, Jerame se retiró emocionado y agradecido por el gesto. "Nadie te va a poder detener. Mirá dónde estoy yo, que ni siquiera soy linda como vos, que sos tan hermoso", le dijo la humorista al despedirlo.

