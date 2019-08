El blooper retro sirvió como disparador para que la conductora recordara cómo conoció al hijo de su ex novio. "Con Ricardo estábamos haciendo Sugar en Carlos Paz. Nace Ricardito, pasa una semana. Cuando fui, lo tenían en el moisés. Yo dije: 'Ay, mi amor, ¡qué lindo!' Y él (por el Chino) levanta el pitito y me hace pis en la cara", dijo divertida Susana.

"¿Te das cuenta? El perro, el Chino… A mí por suerte no se me ocurrió hacerte una cosa así porque ya sería como una tendencia familiar", replicó Darín.

Susana aprovechó la ocasión para saber más de vida amorosa del Chino, quien está en pareja con Úrsula Corberó, quien interpreta a Tokio en la popular serie La Casa de Papel. "Nos conocimos rodando una serie que se hizo antes de La casa de papel, que no la pegó y no la vio nadie. Se llamaba La embajada, tenía una trama de corrupción. Trabajamos juntos, hacíamos de pareja, yo hacía de argentino. Ella me cayó muy bien al toque porque tiene una cosa así rompedora , de mucha chispa". Según reveló el actor, no pasó demasiado tiempo hasta que comenzaran su relación.