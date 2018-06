Xbox presentó los nuevos juegos para la consola One

El evento comenzó con una de las bombas: la saga Halo. Con un tráiler corto de apenas dos minutos se vio lo que será el Halo Infinite, con la vuelta del personaje principal, Master Chief, y bajo el motor gráfico Slipstream. Este título de acción en primera persona, tanto de modo historia como de competencia online, es uno de los pilares del mundo de Microsoft, aunque no tiene fecha de estreno.

Embed

Siguiendo con los lanzamientos exclusivos, además de presentar una nueva aventura del multipremiado Cuphead para 2019 y la fecha de lanzamiento para febrero del Crackdown 3, también se pudo ver lo que será el nuevo Forza Horizon 4, el juego predilecto de autos de los perfeccionistas: tendrá clima dinámico, que afectará la adherencia del auto al asfalto, con hielo en invierno y temperaturas extremas en verano, y esta vez estará situado en las praderas y las rutas de Gran Bretaña. Estará disponible el 2 de octubre de este año.

La conferencia conducida por Phil Spencer, director de Xbox, también tuvo su momento para los juegos independientes, y sumó el anuncio de la adquisición de varios estudios de renombre por parte de Microsoft, como Ninja Theory, creadores del HellBlade: Senua’s Sacrifice y Compulsion Games, creadores del esperado We Happy Few.

Embed

Pero si de exclusivos para la consola se habla, el momento fuerte de la noche fue el primer vistazo al Gears 5 (estará listo en 2019), la nueva historia de Gears of War, ahora pensado para pantallas de resolución 4K y el poder de la Xbox One X. Estará Kait Diaz como protagonista, quien ya presenció el Gears of War 4. Este juego de acción futurista y monstruos en tercera persona también tendrá dos desprendimientos: uno será para móviles y tendrá una cruza entre los muñecos Funko Pop y los personajes clásicos de la saga, y otro será un juego de estrategia para PC, de los que no se sabe más.

Microsoft también anunció los estrenos de Tomb Rider, Jump Force, Devil May Cry 5 y CyberPunk.

Embed

La previa de PlayStation, a última hora

A última hora de ayer, y también como previa a la Electronic Entertainment Expo (E3), Sony PlayStation reveló todos los misterios y confirmó algunos rumores en torno a su arsenal de juegos exclusivos.

En materia de videojuegos, la presentación se centró en cuatro exclusivas principales: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man y The Last of Us Part 2.También quedó asegurada la aparición del esperado juego apocalíptico de zombis Days Gone para el 22 de febrero de 2019.