Y de repente se vino la tormenta de Santa Rosa...

Mauricio Reina

Neuquén.- Todo era algarabía en La Chacra de Independiente. El Rojo le ganaba bien 2 a 0 a Belgrano de Santa Rosa (su rival directo en la lucha por la permanencia) y era el único equipo de la reválida con puntaje ideal. Sin embargo, se quedó en el tramo final y la visita se llevó un punto de oro a La Pampa.

Gonzalo Lucero y Hugo Hernández habían abierto la cuenta para el local, pero en el complemento, Gastón Gamboa y Juan Carlos Galarraga determinaron el 2 a 2 definitivo. La visita prácticamente no estuvo en la cancha en la primera etapa, donde sólo se limitó a poner pierna fuerte y buscar a sus delanteros con envíos largos. En ese contexto, el Rojo sacó provecho y encontró la apertura del marcador apenas pasada la media hora de juego, tras un remate de Hernández que propició el rebote de Vistarop para que Lucero a la carrera la mande al fondo de la red.

El Rojo comenzó a crecer en volumen de juego y antes del descanso generó otra dos jugadas de peligro: primero con un remate de Villa que se fue cerca y luego con un zurdazo alto del propio Lucero.

El local siguió dominando en el arranque del segundo y el que tuvo la suya fue Hugo Hernández, tras una corajeada dentro del área que terminó conteniendo el “1” pampeano. Justamente, Huguito fue el protagonista del segundo. Con tiempo y espacio, el 9 probó desde muy lejos y la clavó arriba para poner el segundo.

Parecía que la historia estaba sentenciada. El Coco mandó a la cancha a Fondacaro (por Ávila) para tener más la pelota y minutos antes había ingresado Manuel Berra (se pensaba que sufría un desgarro pero finalmente fue una lesión menor que le permitió tener minutos).

Sin embargo, llegando a los 24 vino la primera distracción en el fondo del local.

La pelota le llegó a Gamboa en profundidad, aguantó bien la marca con el cuerpo, y definió cruzado ante la salida de Villalba para poner el descuento.

Con el gol, la visita se envalentonó y fue, con más ganas que ideas, en busca del empate. El local intentó tener la pelota y aprovechar la velocidad del ingresado Sack, pero los cambios no le funcionaron al DT.

De pelota parada, llegando al final, la defensa despejó corto y Galarraga tuvo tiempo para pararla y colgarla en el ángulo desde afuera del área para desatar el festejo de todo el banco.

Antes del cierre, Lucero cayó dentro del área y el juez consideró que había simulado: le mostró la segunda amarilla y a las duchas.

Así, tras el pitazo final, fue todo bronca en el plantel albirrojo que, de todas formas, es único líder de la zona con 4 y tendrá pronta revancha el miércoles de visitante ante Deportivo Roca.

“Erramos muchos goles, estuvimos imprecisos, no fue nuestro mejor partido. Lo bueno es que tenemos revancha rápido y el punto a la larga nos puede llegar a servir”.Ciro Clemente. El juvenil cumplió otra vez en la zaga central.

“Hicimos mucho desgaste, logramos estar dos goles arriba y en dos desatenciones pasó lo que pasó. Era una final para nosotros. Nos vamos con bronca”.Mauricio Villa. El delantero no pudo encontrar el gol.

2 - 0 le ganó Rivadavia a Ferro en el restante.

En el otro partido de la tarde de ayer en la zona reválida A, Rivadavia de Lincoln se impuso como local a Ferro de General Pico con un doblete de Ciaccheri.

Landeiro: “Si jugás mal, es lógico que te empaten”

En el balance tras el empate, el más crítico de los protagonistas fue el propio entrenador del Rojo, Diego Landeiro. Más allá del resultado, Coco se fue nada conforme con el rendimiento de sus dirigidos y así lo manifestó.

“Jugamos mal. No tuvimos un buen partido. Si vos jugás mal, el rival te va a emparejar, es lógico, a no ser que te ayude la suerte. No esperamos ni diez minutos para enfriar el partido, nos metimos muy atrás, no tuvimos la pelota y las contras no las aprovechamos”, analizó el entrenador.

Además, también se fue disgustado con la labor del árbitro ya que consideró que “dejó pegar mucho” y calificó la expulsión de Lucero de “inentendible”.

“Es una lástima porque nos habíamos encontrado 2 a 0 arriba y lo podríamos haber manejado, pero no encontramos la pelota nunca. Lo bueno es que se suma y hay que seguir laburando”, completó.

De todas maneras, el DT remarcó la chance de dar vuelta la página pronto, el próximo miércoles en el Luis Maiolino. “Lo bueno es que tenemos revancha ahora entre semana. Vamos a trabajar en lo anímico, a recuperarnos desde lo físico para poder hacer un buen partido en Roca y poder recuperar los puntos que perdimos acá”, concluyó. En la misma tónica, se manifestó Ciro Clemente, uno de los más regulares en cuanto a rendimiento en la era Landeiro. “Erramos muchos goles, estuvimos imprecisos, no fue nuestro mejor partido, nos vamos con un sabor amargo”, consideró el central.

El otro que se mostró amargado con el empate fue el delantero Mauricio Villa, que remarcó que era el rival a vencer y no lo pudieron conseguir. “Hicimos mucho desgaste, logramos estar dos goles arriba y en dos desatenciones pasa lo que pasó hoy. Era una final para nosotros. El primer tiempo tuvimos varias situaciones claras, pudimos haber metido algún gol más”.

Ahora, a cambiar la página lo más pronto posible para recuperar en Roca los puntos que se dejaron escapar en casa.