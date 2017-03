Ya calienta la pista

Naiara Awada fue la segunda participante confirmada para el “Bailando 2017”. La actriz y sobrina de Mauricio Macri sabe de la exposición que da el programa de Marcelo Tinelli, y quizás por eso se encargó de hacer su propia previa al certamen mostrándose muy sexy en las redes sociales.

Desafiante y contenta por salir a la pista de baile más famosa de la TV, Naiara compartió en Instagram una foto en la que aparece muy sugestiva y en ropa interior.

Días atrás, la morocha habló sobre su participación en el “Bailando”, que también tiene confirmadas a Rocío Oliva y a la Chipi, coach y mujer del humorista Dady Brieva.

“Soy re consciente de a lo que me expongo, si no, no lo haría. Sé todo lo que implica el estar en el ‘Bailando’, lo pensé mucho. El año pasado también me lo había propuesto, pero ahora siento que es el momento. Supongo que todo estará bien”, aseguró Awada.

“En cualquier trabajo en la que la pase mal, me voy. Yo no soy mediática, a mí me gusta bailar y me agarraré de lo artístico”, agregó la hija de Alejandro, hermano de la primera dama, en relación con los enfrentamientos que pueden llegar a surgir con los miembros del jurado o algún otro participante.